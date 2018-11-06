通緝還趴趴走檢方怒了！分案指示高市刑大追緝趙嘉寶

2018-11-06 17:43

〔記者黃建華／高雄報導〕前高雄市政府專門委員趙嘉寶涉貪，2014年遭判刑11年定讞，至今未入獄遭通緝，還到處趴趴走拍照PO「臉書」，經媒體披露，高雄地檢署認為視公權力如無物，已分案責由檢察官朱華君指揮高雄市刑大成立專案小組，全面追緝趙嘉寶，並調查其通緝期間有無人協助藏匿。

據了解，專案小組已查訪趙嘉寶被民眾目擊現身的海鮮餐廳及調閱相關監視器影像，另也掌握外傳與趙嘉寶來往密切的昔日同事、友人身分，正積極追查其行蹤。

檢方表示，若查有違法協助趙嘉寶躲藏逃匿，也將一併嚴辦。