11/5 威力彩一注獨得、今彩539開出2注！花蓮包辦雙頭彩

2018-11-05 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月5日）開獎的第107000089期威力彩，頭獎1注獨得，由花蓮縣花蓮市國裕里富強路113號1樓的金多寶投注站開出；第107000265期今彩539，頭獎開出2注，分別由桃園市八德區茄苳里永豐路366號1樓的品國彩券行，及花蓮縣花蓮市國慶里中山路一段87之1號1樓的金主彩券行開出；第107000169期雙贏彩頭獎摃龜。

第107000089期威力彩中獎號碼為：「13、17、19、20、24、30，第二區：02」頭獎1注獨得，可得16億5151萬7780元；貳獎共2注中獎，每注可得3861萬1069元；參獎共52注中獎，每注可得15萬元；肆獎共343注中獎，每注可得2萬元；伍獎共2125注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬5264注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬8974注中獎，每注可得400元；捌獎共15萬7775注中獎，每注可得200元；玖獎共21萬1100注中獎，每注可得100元；普獎共35萬2133注中獎，每注可得100元。

第107000089期38樂合彩中獎號碼為「13、17、19、20、24、30」，五合摃龜；四合共14注中獎，每注可得6萬7500元；三合230注中獎，每注可得5750元；二合共3607注中獎，每注可得750元。

第107000169期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、12、13、15、18、19、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共451注中獎，每注可得500元；肆獎共5663注獲得，每注可獲得100元。

第107000265期今彩539中獎號碼為「01、17、26、33、37」，頭獎共2注獨得，每注可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6454注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2053注獲得，每注可獲得50元。

第107000265期39樂合彩中獎號碼為「01、17、26、33、37」，四合共15注中獎，每注可得21萬2500元；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5148注中獎，每注可得1125元。

第107000265期3星彩中獎號碼為「068」，正彩共41注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000265期4星彩中獎號碼為「0330」，正彩共53注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」