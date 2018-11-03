宅男追到「漂亮女網友」？居然是婚宴蟑螂女盜圖騙錢！

婚宴蟑螂的王女（左）假冒是「梁男女友」的朋友，其實一人分飾多角，多次見面取款，甚至想到機車行分期付款，遭老闆娘識破。（記者陳恩惠翻攝「爆料公社」）

2018-11-03 18:07

［記者陳恩惠／台北報導］網路交友真的要小心！新北市20歲梁姓男子，上月初在LINE群組內結識1名漂亮女網友，誤以為找到真愛，女子天天甜蜜問候，以經濟困難要借錢，連面都沒見、手沒牽過，梁男陸續被騙9000元，友人自扮柯南，發現女網友真面目竟是「婚宴蟑螂」的王女，梁不信，今天凌晨相約見面，撥電話驗證後報警，雙方幾經協調，稍後在警所內簽署欠款借據後，梁男決定和解不提告。

據了解，26歲王女去年11月與母親，亂入陌生人婚宴白吃白喝還打包，甚至上台合影玩遊戲，今年5月母女倆才被法院依詐欺罪判刑，結果王女曾在2015年貸款27萬元買車，卻只還2萬多元，今年8月再遭北檢依詐欺罪起訴。

梁的友人今天下午2時在臉書「爆料公社」PO文，表示之前以「婚宴蟑螂」以及白吃白喝上過多次新聞的王姓女子，涉嫌盜用年輕漂亮女孩的照片，去騙那些20初的純情男子，至目前為止，除了梁姓男子受騙外，還有另名李姓年輕男子也被騙了2萬元。

友人指出，王女不斷以梁男「女友」的身分借款，每次借個2、3千元，又一人分飾兩角，偽裝成「梁男女友」的朋友出面取款，甚至還要梁幫忙擔任她分期購買機車的「保人」，遭車行老闆娘識破，認出王女就是婚宴蟑螂女，請來梁的雙親帶回兒子，詎料梁對王女深信不疑，在臉書找到遭王女盜圖女子，竟然傳訊息質疑對方「妳為何要冒用我女友的照片？」

內文提及「王女用臉書和LINE每天語音情話綿綿，主動與男生互稱情侶，（但不會與男方見面，就算男方開口約見面，她會找很多理由推託），然後再慢慢跟男方訴說自己現在有經濟困難，需要男方借錢幫忙她度難關，等男方確定可以借錢時，她就會告知對方，因為自己有事情在忙，不方便見面，會請朋友過去跟男生拿錢，而「她」朋友就是婚宴蟑螂女，再講更直白一點，就是婚宴蟑螂女分飾多角。」

PO文者最後提醒「不要再傻傻的把錢送給連面都沒見過的「女朋友」了，多看看新聞好嗎...新聞都報這麼大，隨便搜尋都有，根本也可以稱是「網紅」了...所以拜託拜託，就算你們再怎麼缺女友，也不要隨便把一顆真心放到陌生人身上去，讓真正關心你們的家人與友人擔心。」