警政署長南下屏縣警局頒獎 勉同仁強化查賄力道

2018-11-03 17:10

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局陸續查獲3起選舉賄選案，部份涉案候選人被羈押，警政署長陳家欽今天下午到屏東縣警局嘉勉破案有功人員，並頒發慰問金，他勉勵警察同仁除強化查賄力道外，也要嚴防暴力介入地方選舉，警政署選前將全面掃黑淨化選風。

屏東警方陸續在九如及內埔等地區查獲賄選案，涉案候選人及樁腳訊後分別被收押或交保，陳家欽勉勵同仁不可鬆懈，買票與暴力是基層選舉最常出現的不法行為，警方必須嚴加防範，讓民眾感受到政府打擊賄選及暴力的決心，警政署將持續加強選前掃黑工作。