讚王麗萍「真俠客」 李明哲之妻李凈瑜南下雲林力挺

雲林縣長候選人王麗萍、李淨瑜等人高喊「雲林做自己」。（記者廖淑玲攝）

2018-10-31 16:47

〔記者廖淑玲／雲林報導〕非政府組織工作者李明哲遭中國以「涉嫌危害國家安全」拘押至今，他的妻子李凈瑜今天專程到雲林，力挺雲林縣長候選人王麗萍，李凈瑜稱讚王麗萍是「真俠客」，能為弱勢、為友情、為台灣犧牲，最值得支持。

李凈瑜今天與施明德文化基金會董事長陳嘉君聯袂到場，陳嘉君說，王麗萍是她全國唯一支持的候選人。

李凈瑜說，早在1997年她還在文化大學念書時，和李明哲一起認識當時民進黨地方黨部唯一的女性主委王麗萍，那是民進黨一窮二白，也是各項政策主張能大鳴大放的年代。

後來歷經2006年紅衫軍運動直到2017年，李淨瑜說，她面臨生命中最重大的考驗，丈夫李明哲入境中國後「被失蹤」，同時間她的母親也在台北榮總與乳癌作戰，內外受煎熬，慰問的朋友雖多，實際願意幫助的朋友卻很少，只有王麗萍，一如過去具「俠客精神」，不僅聲援更以實際行動直接與她踏進中國，卻遭受「台胞證」被取消成爲中國政府的黑名單，所以她站出來支持王麗萍。

王麗萍除了心疼李淨瑜，也給她最大的擁抱支持，呼籲中國無條件釋放李明哲。王麗萍也發表她的競選手冊「雲林做自己」，突顯台灣價值與獨立意識，說明自己的成長背景及參選理念，期待更多人加入她的行列。

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