美魔女母遭強押摩鐵性侵 16歲兒復仇當街打趴惡狼

2018-10-31 00:01

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣邱姓男子垂涎美魔女「莉莉」（化名）美色，竟強行載往汽車賓館甩巴掌撞牆勒頸，性侵得逞，莉莉回家時向16歲的兒子哭訴，沒想到幾天後莉莉開車載兒子上學買早餐途中，邱男又不識好歹地闖進副駕駛座，趕也趕不走，當場被莉莉兒子痛打一頓，新竹地檢署依強制性交與強制罪嫌起訴無良邱男。

檢警調查，邱男與莉莉原為男女朋友關係，去年12月初莉莉生日當天，二人發生口角及肢體衝突，關係因而生變。幾天後某日凌晨2點，邱男開車到莉莉住處，要求上車商談，莉莉上車後，邱男藉故要到旅館休息，莉莉拒絕，邱男不顧其反對，硬是開車到宜蘭縣礁溪鎮某汽車旅館。

莉莉雖奮力抵抗，但仍遭邱男強拉進入摩鐵房間，將她推到床上後，猛力甩巴掌，致莉莉後腦撞到牆壁，又用一手掐住脖子，一手以枕頭摀住她口鼻，使她失去抵抗能力，再強行脫下衣褲性侵得逞。

莉莉遭性侵當天回家時，兒子發現她衣服亂亂的、脖子紅腫，一直哭泣，事後莉莉才告知兒子遭邱男性侵。

今年1月31日早上6點多，邱男在新竹縣北埔鄉看見莉莉開車停在路旁，16歲的兒子下車買早餐，邱男竟自行打開小客車副駕駛座車門，坐在副駕駛座上，經莉莉多次要求他下車，邱男均置之不理，以此方式妨害莉莉自由駕駛車輛的權利。

後來莉莉的兒子買完早餐發現邱男仍在車上，遂要求他下車，二人因而發生肢體衝突，莉莉兒子痛恨邱男欺辱母親，憤而朝邱男身上一陣揮拳猛擊，打得邱男多處成傷，嚇得落荒而逃。檢方依強制性交與強制罪嫌起訴邱男。