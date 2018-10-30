竹東少女遭性侵焚屍「長滿蛆」 修復師怒：凶嫌不該死嗎？

2018-10-30 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕2015年新竹縣竹東鎮國二少女遭霸凌性侵後焚屍案，主嫌林春雄高院更一審被判處死刑，其他4名被告各判20年至無期徒刑不等，但最高法院審理後認為，原判決理由矛盾，今（30日）撤銷更一審判決，發回高院更審。這讓當初的遺體修復師陳庭兒無法接受，回想當時少女的遺體滿滿都是蛆，甚至遺體只剩骨頭，怒問「這些犯罪的人，不該死嗎？」。

這起案件發生於2015年5月，自稱「冥王」的主嫌林春雄因不滿被害少女辱罵女友，於是夥同3朋友強押少女到竹林大橋下方，以竹棍、安全帽等物品毆打、凌虐少女，過程中甚至接連性侵少女得逞，事後還潑汽油焚屍，手段相當殘忍。

綜合媒體報導，今天更一審判決被撤銷的消息傳出後，當初義務幫忙遺體修復的陳庭兒相當不滿，表示當時少女的遺體案發幾天後才被發現，當時看到遺體時發現屍袋裡充滿成千上萬的蛆「每個毛細孔都有，用強力水柱也沖不乾淨，只能拿小聶子從毛細孔夾出來」。

陳庭兒難過的說，少女不僅太陽穴被打凹，左腳沒了，臉也沒有了，全身還被火燒到只剩骨頭，所有工作人員見狀忍不住落淚，最後眾人花費許多時間，才按著照片做出少女的臉。她直言，「我不能說妹妹是我處理過死狀最慘的一個，但她絕對是我這輩子都忘不掉的案件。」

陳庭兒透露，在修復遺體時，少女的父親也在一旁觀看，過程中不斷流淚責怪自己「沒用、無能」。對於這次的判決結果，她感慨地說，法官有可能因法律這樣判，但以外人角度來看是非常離譜，「這些犯罪的人，不該死嗎？」