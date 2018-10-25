5年殺3子女棄屍 狠心父母判刑定讞

2018-10-25 17:02

〔記者張文川／台北報導〕雲林縣崙背鄉李姓夫妻，生了6名子女，其中3名子女在5年內陸續死亡後遭棄屍，其中一對未滿週歲的子女死因不明，7歲長子則是遭虐殺死後被棄屍，二審分依傷害致死、遺棄致死等罪，判李男14年徒刑、李妻陳女判9年；最高法院今將傷害致死、遺棄致死罪的部分案情，發回更審；但李男3次遺棄屍體判6年2月、陳女1次遺棄屍體罪判刑3年6月，則是駁回上訴定讞。

協助棄屍的李男，一審被判刑2年、緩刑5年，未上訴而定讞。此外，李男為防通緝身分被識破，2013年陳女生產么女時，夫妻向婦產診所填假資料，2人偽造文書罪各判5月、4月可易科罰金，此部分今也定讞。

判決指出，李男與陳女2005年同居生下長女，2006年結婚、同年底離婚但仍同居，再生下長男、次男及次女，這4名子女有報戶口；夫妻因竊盜等罪被通緝，逃亡期間在2010、13年，再生下1男1女，但未報戶口。

李男和小孩的戶口都在雲林，李男與陳女前年被捕入獄，雲林縣社會處準備安置小孩時，發現戶口內的長子不在家，通報協尋，警方提訊在監的李男，他辯稱兒子送人領養，但夫妻都無法交代長子在哪裡。

12歲的大女兒此時突然告訴警方和社工：「大弟早在2013年就被爸爸打死了」，李男母親也脫口抖出兒子和媳婦在通緝期間還生了2個孩子但沒報戶口；檢警一算，2人共生了6個孩子，但家裡只有3個，人數兜不攏，陳女自知瞞不住，供出丈夫殺子棄屍。

判決指出，檢警逐一釐清3子女的下落，2008年，9個月大的次子不明原因死亡，夫妻將他棄屍在桃園龜山山區後逃到雲林；2009年時，也未滿週歲的三子無端猝死，夫妻倆將他埋在雲林祖厝後方的空地，連阿公都協助棄屍；2013年，夫妻之後陸續再生下1對男女，讓他們冒充已死亡的子女身分。

同年9月，發展遲緩的7歲長子因為沒刷牙，被李男徒手打臉、以木棍重擊雙腿致不能行走，也未送醫，只在家中躺5至7天，終致傷重死亡，李男將屍體裝入黑色塑膠袋內，與父雙載騎機車運屍至雲林馬公厝出海口棄屍，遺體未被尋獲。