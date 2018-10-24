金門選舉查察聯繫中心掛牌運作 40件情資立案調查

金門地檢署檢察長毛有增（右3）、金門高分檢檢察官王以文（左3）等人共同主持福建金門選舉查察聯繫中心掛牌。（記者吳正庭攝）

2018-10-24 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天與全國同步成立選舉查察聯繫中心並掛牌運作，針對地區211位候選人投入的5合1選戰，檢方已根據40件情資展開調查，對象包括村里長至縣長候選人都有，其中1件列選偵案件；檢察長毛有增呼籲，金門鄉親若發現不法，歡迎利用各項管道，提出檢舉。

毛有增說，地檢署為淨化選風，防止金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，依照「檢察機關執行選舉查察淨化選舉風氣實施要點」規定，與全國同步成立選舉查察聯繫中心，全天候受理妨害選舉刑事案件之告訴、告發及自首案件。

掛牌儀式由毛有增主持，金門高分檢檢察官王以文、地檢署主任檢察官吳錦龍、檢察官席時英、張漢森均到場。

吳錦龍說，目前為止，共接獲40件來自各方的賄選情資，對象從村里長到縣長候選人都有，其中有5件來自檢舉賄選專用QR CORD，有1件脈絡較為清楚，已列為偵字案調查中，沒有候選人因涉案被傳喚。

地檢署指出，受理檢舉賄選的管道，除專用QR CODE外，還有專線電話：0800024099撥通後按4、（082）325090轉110或郵政信箱：金門郵政第30號信箱、電子信箱：tp14@mail.moj.gov.tw。