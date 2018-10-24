收賄護航炒股 前立委張昌財判刑6年半定讞

2018-10-24 16:51

〔記者張文川／台北報導〕前桃園縣立法委員張昌財，被控收賄18萬元，在立委任內護航上櫃太萊晶體科技公司炒股案，企圖擺平證期局及檢方偵查；經纏訟12年，更四審前年依不違背職務收賄罪，將他判刑6年半、褫奪公權5年，最高法院今駁回上訴，全案定讞。最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，太萊公司股票2004年6月上櫃後，太萊董事長何政鋒等人，以技術移轉權利金的名義，侵吞太萊資金6500萬元，操縱太萊公司股價，證券櫃買中心（OTC）查核分析察覺異常，檢調因此偵辦太萊炒股案，偵辦時函請OTC調閱太萊股票監視報告資料。

何政鋒等人為了避免影響太萊公司股價與營運，也擔心炒股、假技轉等不法曝光，於是透過安排，在2005年4月與時任立委張昌財、張的國會助理范長安在台北市喜來登飯店會面，請張昌財利用立委職務，出面向金管會、證期會、OTC等單位施壓，力求擺平太萊案。

張昌財透過中間人、太萊顧問張大方（通緝中），向何政鋒表明擺平案件的代價為150萬元，要求先付前金30萬元，餘款120萬元包裝為顧問費每月付10萬元；何男同意，並支付前金與第1期顧問費10萬元，並按月兌現支票領取公關費，共取得70萬元；經朋分，張昌財實拿18萬元賄款。

張昌財指示助理2度找證期局人員到他的國會辦公室說明太萊案，要求證期局在1星期內結案，范在確認結案後通知張大方。

最高法院認定，張昌財利用行使立委職權時收受賄款，侵害職務行為的廉潔性、公正性與社會一般信賴，更四審判決並無違誤，駁回上訴定讞。