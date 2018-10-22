國道三後龍段2車追撞起火 1家3口媽媽燒成焦屍、兒子重傷送醫

小客車被夾在砂石車及分隔島間，起火燃燒。（記者鄭名翔翻攝）

2018-10-22 11:00

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕今早9點多於福爾摩沙國道三號北上128公里苗栗後龍段，王姓男子駕駛滿載砂石的砂石車左側車輪疑似爆胎失控，衝撞內線車道的休旅車，休旅車被碾壓擠上分隔島間，隨後兩車起火燃燒。消防隊員撲滅火勢先救出小客車22歲許姓兒子，但45歲陳姓媽媽受困變形車體內被燒成焦屍，確切肇事原因仍待國道警方釐清。

苗栗縣消防局表示，今早9點9分接獲通報，指國道三號128公里處發生砂石車追撞小客車事故，砂石車傾倒壓在休旅車上，休旅車受衝撞「騎」上中央分隔島，嚴重變形，兩車都起火燃燒，立即派員搶救。

消防人員到場時，47歲許姓小客車駕駛即時跳車逃生，但後座的兒子及副駕駛座的妻子仍受困車內，消防員雖迅速撲滅火勢，但因車輛被砂石車壓住，車身也嚴重變形，消防隊員先爬入車體將後座的兒子救出，但副駕駛座的婦人被發現時已無生命跡象。

消防隊出動吊車設法將壓在小客車上的砂石車移開，但因繩索無法承重斷裂，再加派吊車共同作業才將砂石車移開，並將休旅車拉出，消防員出動破壞器材切割休旅車副駕駛座車體，耗費約1個多小時，才將陳婦拉出，但已被燒成一具焦屍。

休旅車許姓駕駛即時跳車無大礙，其子臉部1度燒燙傷、前胸、後背、四肢1、2度燒燙傷，傷勢嚴重，目前已轉往梧棲童綜合醫院急救，他向警方表示一家三口從台中北上桃園探親，不料卻遭此橫禍，妻子慘死兒子重傷，令他悲痛欲絕。

砂石車王姓駕駛未受傷，向警供稱因左前輪突然爆胎，導致車輛失控撞向內車道的休旅車。詳細肇事原因仍待國道警方釐清。（11:58更新）