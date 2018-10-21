女友被性侵害 男友索遮羞費 大姊頭倒賠60萬

2018-10-21 18:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕經營傳播公司的蘇姓女子（外號白姊），把承租的樓房當辦公室，多餘房間分租給旗下小姐（俗稱傳播妹），卻有一名傳播妹的潘姓同居男友，性侵害另一位傳播妹聘請的保母小芳，小芳的盧姓男友帶朋友共5人，登門索討15萬元遮羞費，卻被蘇女以「我外面小弟在等」等恐嚇言詞嚇得六神無主，不但沒拿遮羞費，反而還簽下60萬元本票，法院依恐嚇取財與強制罪，各判8月與4月徒刑，但考量蘇女與小芳、盧男和解，宣告緩刑3年確定。

判決書指出，蘇女（白姊）以媒介女子坐檯陪酒為業，她把承租的樓房當成辦公室與傳播妹的化妝間，其餘房間租給傳播妹，其中一名傳播妹聘請保母小芳（化名，19歲），於夜間照顧女兒，前年10月10日凌晨，另一名傳播妹的同居潘姓男友（性侵害判刑4年），卻在酒後性侵害小芳，小芳告知盧姓男朋友，盧男與朋友共5人，同月18日晚間到蘇女承租的樓房，想要向潘男索討15萬元遮羞費，卻沒想到惹惱蘇女，要求盧男把小芳叫到現場談判。

小芳抵達後，蘇女怒罵三字經，責罵盧男「你的女朋友真貴？」，又威脅小芳與盧男，「我外面的小弟也在外面等」、「如果引起我的殺機，那就真抱歉，因為妳（小芳）的事情，他們（盧男等5人）今天都走不出去」，「老娘不爽就變600（萬），絕對讓你（盧男）傾家蕩產」，盧男被嚇得六神無主，只好簽下60萬元本票，才得以脫身。

翌日（19日）蘇女又找小芳，逼小芳抄寫一張切結書，內容是小芳承認性侵害案，是她想勒索潘男的「仙人跳」，小芳願意無條件與潘男和解，如果反悔，願意承擔法律責任並賠償潘男損失。

台中地院審理時，蘇女否認犯行，她辯稱盧男帶人鬧事，影響傳播公司與10名小姐營生，盧男自願賠償60萬元，一審不採信，依恐嚇取財罪判處8月徒刑，強制罪判處4月徒刑（可易科罰金），蘇女上訴二審並坦承犯行，台中高分院駁回上訴，但認為蘇女已與小芳、盧男和解，宣告緩刑3年，讓她免除牢獄之災，全案確定。