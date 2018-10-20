老人離退 年輕人不考 台電等國營事業錄取率升高

2018-10-20 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣糖業、台灣中油、台灣電力、台灣自來水股份有限公司等四家國營事業，近年來招考都開出上千個錄取名額，今年更釋出1220個職缺，報考熱度卻不如以往，僅有3萬多人報名。台電表示因月底還有一波員工離退，可能會增加名額，預估錄取率有機會升到3.88至4%，創4年來新高。

綜合媒體報導，過去公營事業的報考人數動輒5萬人，近幾年國營事業福利縮水和年金改革衝擊，加上景氣稍稍回升，工作比較好找，許多年輕人選擇創業一路，自己當老闆，造成報考公營職缺的人數減少。

台電表示，由於戰後嬰兒潮出生的員工屆臨退休年紀或提早退休，隸屬經濟部的國營事業台糖、中油、台電、臺灣自來水股份有限公司，自2016年以來，年年開出上千個職缺，但近5年的報考人數僅在2至3萬多人之間。以去年為例，約有3萬4千人報名招考，錄取名額則達1308人，創下歷年錄取名額新高。

台電說，今年釋出的錄取名額有1220位，僅有31442人報名，預估錄取率為3.88%，是近4年新高。另外，10月底仍有員工離退，預計將增額至1300人，錄取率有望攀升至4%。

台電員工是依據《經濟部所屬事業退輔辦法》，因此兼具公務人員和勞工身份，滿65歲退休可領退休金，另因依據《勞基法》一次取領退休金，而非月退，所以不受年金改革影響。