1家3口參加路跑遇死劫 台南國道車禍母女拋飛慘死

薛男的白車撞上曾男的車子後翻覆內側車道，曾男紅車又被後車撞上。（記者楊金城攝）

2018-10-20 12:16

〔記者楊金城／台南報導〕恐佈車禍！中山高速公路台南下營戰備跑道南下297.7公里，今天凌晨1點27分發生3輛小客車追撞事故，造成30歲邱姓女子和其5歲女兒當場身亡，邱女的曾姓丈夫和肇事薛姓駕駛等3人受傷送醫。曾男一家3人熱愛路跑，原本要到台南接妻舅一起參加今晨高雄路跑，沒想到在下營段遇上死劫。

邱女的雙親趕到現場，邱母看到女兒和外孫女母女陳屍國道上，情緒崩潰，哭喊快救人，也以為兒子坐上車子，現場沒找到人，要國道警找人，最後才連絡到兒子。

國道第四警察大隊調查，這起3車事故今天凌晨1時27分在國道一號下營戰備跑道路段南向297.5公里處發生，33歲薛姓男子駕駛白色轎車載有36歲姚姓女乘客行駛內側車道時，疑因未保持安全距離，猛力撞擊曾男駕駛的小轎車後方，車上載有邱姓妻子和5歲獨生女。

曾男的車子被撞到中線車道，再被52歲葉姓男子的轎車撞上，葉男供稱說，他看到車禍現場滿是掉落物，踩煞車減速並轉向避開就撞上，根本來不及反應。葉男未受傷，趕緊打電話報案。

曾男的車子被兩車追撞，後車廂、左側車身嚴重凹陷，坐後座的邱姓母女當場噴出車外，邱女躺在國道、5歲女童被壓在曾男車子底下，母女當場慘死。

台南市消防局新營分隊獲報到場救援，將薛男、曾男、姚女3名傷者送到麻豆新樓醫院急救，曾男重傷，開刀治療，薛、姚2人僅頭部擦撞傷。

警方封閉內側、中線、外側車道處理車禍，僅開放外側路肩通行，事故現場在今凌晨3點25分排除後恢復正常通行。

邱母質疑薛男超速肇事造成女婿一家2死1傷，薛男辯稱夜晚視線不良才追撞曾車，向邱母當面道歉但不被接受。

邱母說，女婿一家3口跟她同住嘉義縣中埔，恩愛幸福，一家人今凌晨出發要參加高雄路跑，途中先去台南永康接就讀科大的兒子再到高雄，沒想到在下營被撞；這起車禍確切原因和相關肇事責任由國道四隊調查釐清。

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