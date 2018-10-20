新檢舉魔人？網友自承4分鐘內檢舉15輛汽車並排違停

記者實際前往勘查，市區光復路與中正路都有汽機車違停情況。（記者王駿杰攝）

2018-10-20 12:24

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市地狹人稠，許多重要道路大多劃設紅、黃線，但仍有部分缺德駕駛任意違規、並排停車，使機車族、行人得在「夾縫中求生存」，有民眾在PTT PO文，指他曾因市區道路違停問題到市府信箱投訴，雖獲得市府積極回應，見警率也明顯提升，可能因為開單率不高，效果仍有限。

警方指出，每天除會視轄區狀況及需要性，編排交通稽查、交整等勤務，也會不定時以巡邏方式執行各項交通違規取締，針對民眾的反映，會再加強取締，確保用路人權益。

該名網友在PTT PO文，指他向市府反映市區光復路違停問題，市府感覺很積極，警方也確實有提高見警率，但可能都以勸導為原則，導致效果不彰，他曾在晚間尖峰時刻，短短4分鐘不到的路程就一次錄影檢舉15輛違停汽車，其中，有輛汽車甚至在數分鐘內連續於兩個地方違停，十分誇張。因缺德駕駛將汽車違停，導致尖峰時刻很多車輛都要在馬路上橫向移動，非常危險。

該則PO文引起網友熱議，紛紛留言「療育」、「看違停車主辛苦工作的酬勞付諸流水，一天的疲勞都一掃而空」、「光復路下班時間只要有警察來驅離違停，就會好走很多」、「感謝您為了交通安全付諸努力」。

記者實際前往勘查，市區光復路與中正路都有汽機車違停情況，其中以中正路靠東門圓環至經國路、竹光路口較為嚴重，原本兩線道的馬路，會因違停車輛佔據只剩下單一線道通行。