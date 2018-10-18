防銀彈攻勢 南投赫見「山寨版」反賄海報

南投市區街道出現民間「山寨版」反賄選海報，吸引用路人目光。（記者謝介裕攝）

2018-10-18 11:51

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣五合一選戰在即，反賄選宣導海報也首度出現「山寨版」，儘管未如「官版」署名資料來自法務部等相關單位，但包括買票、賣票刑責及檢舉獎金等內容，不但無誤，且還比「官版」更詳細，顯見檢方反賄選宣導，已引起民間人士共鳴，令檢方欣慰表示，希望官民之間的努力，也能確實達到杜絕賄選歪風的目的。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈指出，此次選舉反賄選宣導工作，法務部統一各檢察機關以「啄木鳥啄食毛毛蟲」為圖騰，鼓勵大家扮演啄木鳥發揮「檢舉賄選、人人有責」的精神，並附上南投地檢署、南投調查站及南投縣警察局的檢舉專線。

今日有民眾向檢方反映，發現南投市區出現與官方不同的「山寨版」反賄選海報，是否有假宣導、真詐財之虞？令檢方不敢等閒視之，隨即派員前往了解，結果發現「山寨版」反賄選海報，雖未署名出自何處，但檢舉專線與官版一樣，加上查獲縣市長、縣市議員、鄉鎮市長或其他人賄選，檢舉獎金從50萬元至500萬元不等，以及涉及買票、賣票刑責等資料，也全部無誤，顯然不是欺騙社會大眾。

吳怡盈表示，因應選舉到來，署內同仁反賄選的足跡已遍及全縣13鄉鎮市，甚至連社區健行、廟會等活動，也都不會錯過宣導，如今也樂見民間人士自發性製作海報，共為斷黑金、反賄選盡分心力。

據南投地檢署資料，迄今日止，檢方受理檢舉的案件，簽分偵案有11件、他案有77件，多半與疑似送禮、出遊有關，是否涉及期約賄選？則有待進一步調查，並強調，大人要守護孩子未來、愛自己的家鄉土地，就應從不買票、賣票做起。