垃圾車當反賄選廣播車 南檢要把買票掃出台南

台南檢調警首長與市府首長把象徵賄選、買票的垃圾袋丟進協助廣播反賄選的垃圾車中。（記者王俊忠攝）

2018-10-16 19:01

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地檢署結合市府環保局、警察局與調查處等單位推出以垃圾車擔任反賄選廣播行動車的任務，檢方請環保局支援全市約240輛路線垃圾車都投入協助廣播反賄選。南檢檢察長鄭銘謙指出，就把賄選違法行為裝進垃圾車掃出台灣、台南，落實反賄選從台南開始！

南檢因應今年11月24日直轄市長、市議員與里長選舉，在選戰倒數階段，為提醒候選人與民眾選舉不買票、不賣票，並鼓勵民眾踴躍檢舉買賣選票等不法情事，共同杜絕賄選歪風，特地在南檢大樓結合市府有關單位與市調查處、政風單位推出「清淨家園、掃除賄選一起來」的反賄選廣播行動車計畫。

南檢檢察長鄭銘謙、多位主任檢察官、台南市長李孟諺、市調查處長秦太龍與南市警察局黃宗仁、環保局長林健三及更生保護會台南分會主委宋俊明等人都到場表達支持。

鄭銘謙表示，反、查賄選行動如火如荼進行，檢調請南市環保局所有路線垃圾清運車加入反賄選廣播行動車行列，展現檢調反賄選、建立優質民主政治的決心。他並與來賓把象徵黑金、買票、賣票、賄選、走路工等負面選風的垃圾袋丟進垃圾車，同時發表市長及檢察長錄製的反賄選廣播錄音。

李孟諺說，20年前，民眾仍有選舉沒師傅、用錢買就有的普遍偏差觀念，如今買票不太敢明目張膽，但仍然是有賄選情事，南市選委會會把市議員18個選區縮小到13選區，目的是擴大選區、增加賄選難度與門檻。8年前有幾位市議員因涉賄選被判當選無效，失去議員寶座，顯見查賄也有助於端正選風。

南檢統計，迄目前為止，南檢立案偵辦的「選他」案有166件、「選偵」案17件，其中4人交保、1人收押。南檢查賄檢舉專線0800-024-099，民眾如有發現賄選不法情事，可及時向檢警調與政風單位檢舉，共同杜絕買賣選票惡習。