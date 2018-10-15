不是詐財啦！沒被車撞到卻倒下 被質疑「內馬爾」翻版...

2018-10-15 14:01

［記者江志雄／宜蘭報導］駕駛人開車到宜蘭縣一處路口，遇上撐傘阿伯擋住去路，下車請他讓路，車子再緩緩前進，不料，車子距離對方1公尺，並未撞到人，阿伯突然倒下，影片PO上網，被質疑是「內馬爾」翻版，不少網友矛頭指向假車禍真詐財；但阿伯的確昏厥，所幸及時送醫，已無大礙。

影片被PO上「爆怨公社」，引起網友議論紛紛，事發地點在宜蘭縣冬山鄉義成路3段與光明路口，一名撐傘阿伯站在馬路中間，擋住車子去路，自小客車駕駛人高喊「借我過一下」，未獲回應，便下車請他讓路，再上車啟動緩速前進，與阿伯相距1公尺時，撐傘伯竟然倒地不起。

駕駛人與車內乘客見到眼前這一幕，直呼「又沒有撞到，這樣也可以，幸好有錄影」，並告知路過的一名機車騎士說，「他是故意讓人家那個」。

有些網友懷疑阿伯故意倒下，留言說，「內馬爾」（愛假摔的足球球星）、「演技不好」、「1 2 3 睡美人」、「很不專業欸，被撞還撐傘」、「啥毀...宜蘭也開始出現這種的了喔」、「我以為是街頭藝人」，不過，也有人認為「老人家身體不舒服，才會有這樣的反應~~」。

羅東警分局表示，順安派出所13日中午12時半接獲通報，指冬山鄉義成路3段有人路倒，警員到場時，63歲石姓阿伯已上救護車，準備送醫救治，這名阿伯有高血壓宿疾，事發當時血壓飆高而倒在路面，經過救護已無生命危險，呼籲用路人遇有路倒情事，請向警方報案。

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