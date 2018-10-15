惡男狠刺女友15刀斃命 最高法院判無期刑定讞

2018-10-15 11:11

〔記者溫于德／台北報導〕33歲屏東男子王信仁，不滿交往月餘邱姓女友要求分手，竟假創臉書帳號「張俊傑」、誘出對方，待見面後再持磚塊砸頭、臉，並持水果刀狂刺胸、腹部15刀致死。高雄高分院維持屏東地院見解，另告誡王「罪由心起將心懺」，縱然抄經或念佛，也只是為讓自己內心獲得平靜，實際上無法取得被害人家屬諒解，加上犯後企圖滅證並審酌女方死亡慘樣，駁回請求；最高法院今同樣駁回，全案定讞。

離婚育有2女的王男，前年底上臉書結識小他逾一輪的21歲邱女、後交往；但邱在同居月餘後提出分手，心有不甘的王男隨即上網揚言對她不利，邱女為此還躲回屏東高樹鄉老家。

不過王男早已熟知邱女喜歡上臉書交友習慣，去年2月6日化名「張俊傑」、申請假帳號，成功與邱搭上線後相約8日唱歌，並誘邱先到高樹鄉廣興國小關福分校碰面。

王男待邱女進入學校穿堂後，隨即以童軍繩勒昏，再持磚頭重擊後腦杓致變形，後返回機車車廂拿預先準備好的水果刀猛刺胸、腹致死；另為誤導檢警辦案，王甚至故意拉下死者褲子、企圖製造性侵假象。

一審依殺人罪判王男無期徒刑，褫奪公權終身；不服的王男上訴稱，案發隔日隨即前往派出所投案，雖不符合自首，仍坦然面對重罪，加上羈押期間屢抄寫佛經、念佛或畫觀音圖像懺悔，再度可證明已有懺悔之心；王也不忘搬出家中仍有2名年幼女兒待養，並保證日後會慢慢賠償被害家屬，判能減輕刑責。

王男律師則說，王從小活在家暴家庭，對其人格已造成影響，且本案起因是王非常喜愛邱，邱又有出軌情況，才會惹怒王。

但二審合議庭告誡王男「罪由心起將心懺」，若非出於真誠心、至誠心，對自己所造作的種種及起心動念覺得慚與愧，由「心」懺悔，並發誓不再犯錯，縱然念佛抄經、畫佛像也只是讓自己內心獲得平靜，無法取得被害人及其家屬諒解。

合議庭另認定王男「只知有我、我受、我苦，而不知他、他受、他苦」，且警方也透露，甫到案的王原想否認涉案，是經提示監視器畫面，才改口承認。

合議庭最後也審酌邱女死亡時眼睛仍張開、頭髮散亂，頭部、臉上、下半身均有血跡，當時的她應非常無助、無奈與痛苦，對照其生前照片，認為1位甫滿20歲女孩生命就此消殞，加上王男企圖湮滅證據，反問王，如何期待他向法官所說「希望從輕量刑，讓我早日出去跟被害人家屬和解彌補過錯」之真心？

二審今年8月14日駁回請求；最高法院今維持歷史見解，全案確定。