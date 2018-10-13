知道經營賭場仍出租 饒河夜市包租公被法辦

警方破門而入時，4名賭客正打麻將，另3名賭客和郭姓把風男則進行骰子場。（記者陳恩惠翻攝）☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2018-10-13 19:36

［記者陳恩惠／台北報導］66歲林姓男子在台北市知名的饒河街夜市商圈，開設麻將、骰子等職業賭場，吸引賭客上門，為了躲查緝，不但裝監視器，還派人把風，卻因出入複雜露餡，台北市警松山分局蒐證後，今天凌晨趁著把風男下場「參一腳」，疏於監看之際，大批探員破門，逮獲身懷安毒的林姓負責人，及包括郭姓把風男在內的8名賭客，其中還有名楊姓毒品通緝犯，訊後分別依賭博罪、毒品及通緝等罪送辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰9000元。

值得注意的是，72歲陳姓屋主明知林嫌租房子是為了經營賭場，還以每個月15000元的價錢出租，台北市警方因此將陳姓屋主同樣列為本件賭博案件的共犯，訊後依法函送，警方呼籲：包租公（婆）要慎選房客。

林嫌供稱，年紀大生活不易，也為了讓同年齡層的友人們有個休閒去處，才會開賭場，他辯稱「我抽的不多啊，麻將每次200元、骰子則是100元而已」，初步估計，開門營業12天，至少已淨賺20000元。

警方說，有賭博、毒品前科的66歲男子林太山，聲稱看中台北市知名饒河街觀光夜市川流不息的人潮，容易分散注意力，讓賭客不用遮遮掩掩進入，於是租下夜市中段的饒河街某棟公寓二樓，經營麻將及骰子的職業賭場，本月初開張營業。

由於當地對外來客相當注意，觀察一週發現不明人士出入，於是向警方檢舉，經蒐證確認，住戶不單純，於是向法官聲請搜索票，埋伏警力今天凌晨時，突然發現原本站在門口過濾兼把風的郭姓男子不見了，趕緊破門而入。

警方說，林姓負責人正巧在客廳看電視，至於把風的郭姓男子，則因骰子場欠一咖，臨時加入戰局，沒想到因此疏於注意門邊的監視系統，當場查扣證物，包括抽頭金900元、麻將與骰子的賭資19000元、以及4支監視器鏡頭外，還在賭場內查獲疑似供賭客提神用的安非他命毒品12包共10公克。

警方清查林姓負責人、郭姓把風男及7名賭客身分，其中，59歲賭客郭文煌正因毒品案遭台北地檢署通緝中，要他繳完9000元裁罰金後，將他解送歸案，至於郭姓把風男，既是賭場工作人員，又兼賭客，同樣繳交裁罰金後移送地檢署。

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