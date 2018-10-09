嘉義又傳潑漆！這次不是打烊後 營業時間公然做案

2018-10-09 21:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕莫非是潑漆犯案也會傳染？

嘉義市東區這幾天連傳3起夜間潑漆案，但前幾次做案者都是趁著打烊休息時間犯案，今天晚上6點多，東區大雅路一間知名連鎖飲料店營業時間就遭惡客上門潑漆，業者被迫關門歇業，警方正循線調查中。

由於前兩天同樣位於大雅路上、前議員郭文居兄弟經營的兩家餐廳火鍋店半夜才被人潑漆，針對性很強，郭文居指稱是選舉引起，兩家餐廳與今晚被潑漆的飲料店相距只有2、300公尺，附近居民議論紛紛，直指治安是否惡化到潑漆成常態。