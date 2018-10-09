175公分女警太甜！違規民眾忍不住「對不起」

后里分駐所甜姐兒員警顏廷（左）與學姐張叡营（右）。（顏廷提供）

2018-10-09 12:23

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲分局后里分駐所今年來了一位長腿甜姐兒員警顏廷，因身高175公分，宛如模特兒，走到哪裡都顯眼，她則笑說，從小「高人一等」，加上單名易記，常被老師點名，也頗困擾。

顏廷畢業於中山醫學大學台灣語文學系，畢業後卻不務正業，到英語補習班擔任助教，因工作不穩定，爸媽都是公務人員，阿姨也從事警職，在家人鼓勵下，105年報考警察特考，一舉中的，經受訓1年，今年元月分發至后里分駐所。

因為身高醒目，加上長相甜美，26歲的顏廷取締交通違規，違規民眾一下車，常驚訝地說「你好高喔」，然後就是「對不起，謝謝」。讓她覺得大家都蠻配合的，雖然是在家人「工作穩定」的期待下從事警職，但顏廷說，警察也要處理家暴等案件，蠻具挑戰性，回家也會和家人分享工作的甘苦，從中獲得力量。

因父親身高約185公分、媽媽也有170公分，顏廷笑說，身高是遺傳，但自己也不想長那麼高，因為從小到大，都被老師記住，有點困擾。

顏廷的父親顏金源曾任台中市大安區長，兩年前退休。顏廷說，因爸媽喜歡喝咖啡，她和一對雙胞胎妹妹則喜愛手作甜點，一家人最常做的事就是邀請親朋好友到家裡沖煮咖啡、喝咖啡及品嚐甜點，日前，后里分駐所的員警張叡营生日，顏廷利用休假在家手作芋泥乳酪蛋糕，生日當天帶到所內幫學姊張叡营慶生，更讓人見識到她的好手藝。