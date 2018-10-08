巴拉圭官員性騷女翻譯？ 移民署：可能是文化差異

移民署長楊家駿（右六）與巴拉圭移民局長Vega（左五）等人合影。（記者王冠仁翻攝）

2018-10-08 19:40

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部移民署本月2日舉辦為期8天的「2018年標竿學習計畫」，邀請8國、12位移民官參加。不過，參加此活動的巴拉圭移民局局長Julian A.Vega被控涉嫌對移民署的西班牙女翻譯「摸大腿」性騷擾；對此，移民署回應，有可能是女翻譯對於南美洲國家人士展現熱情、致謝的方式有誤解，應屬「文化差異」。

移民署在本月2日舉辦為期8天的「2018年標竿學習計畫」，邀請比利時、美國、日本、越南、泰國、南非、巴拉圭、瓜地馬拉8個國家共12名移民官來台參與，其中巴拉圭更由移民局局長Julian A.Vega親自出席。此活動原本著重於國境安全及外來人口管理，希望藉由各國移民官面對面交流，精進移民事務管理。

不過，來台參與的巴拉圭移民局局長Julian A.Vega，在參訪期間涉嫌對移民署派去協助翻譯的西班牙女翻譯性騷擾。據了解，Vega被控疑似以摸大腿的方式在餐敘場合對坐在旁邊的女翻譯性騷擾；此外，令人匪夷所思的是，Vega此行妻子也同行。

對此，移民署回應，南美洲國家人士十分熱情，他們打招呼、致謝的方式與我國國情有相當大的差異，女翻譯極有可能是對對方展現熱情的方式產生誤解。事發後，Vega也向女翻譯「解釋誤會」。

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被控「摸大腿」性騷已和解 巴拉圭移民局長明離境