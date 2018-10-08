網拍直播主想紅 臉書直播秀盜伐木被逮

劉姓男子經營網路直播平台，昨日下午竟播出盜伐而來的台灣扁柏木給網友觀賞，被嘉義縣警分局警方發現，不到幾小時就被逮獲。（竹崎警分局提供）

2018-10-08 10:54

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉劉姓男子經營網路直播平台，主要販售藝品類，昨（7）日下午竟播出盜伐而來的台灣扁柏木給網友觀賞，被嘉義縣警分局警方發現，不到幾小時就被逮獲，共起出4塊台灣扁柏，重量13.55公斤，劉嫌今天被警方依森林法、竊盜罪移送偵辦。

警方私下直言，劉男為了想紅、搏眼球，不惜鋌而走險賣盜伐木，實在不應該。

竹崎警分局偵查隊長林乙皓說，他瀏覽臉書時，發現劉姓網拍主竟直播交易盜伐木畫面，交易地點就在竹崎警分局鹿滿派出所轄區，隨即與同仁前往竹崎鄉紫雲村查緝。

劉姓男子（49歲，有賭博前科）到案後，對於為什麼會把這段交易過程發布上網，直說「不知道自己為什麼要這麼做」。

不過，警方指出，明眼人一看直播內容，就知道影片中的台灣扁柏為自然原木，很明顯是盜伐而來，對於劉男主動把違法事證主動發布網路，只能說他想藉此吸引網友觀看，進而銷售藝品，「他太想紅了」。

劉姓男子經營網路直播平台，昨日下午竟播出盜伐而來的台灣扁柏木給網友觀賞，被嘉義縣警分局警方發現，不到幾小時就被逮獲。（竹崎警分局提供）