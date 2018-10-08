薩克斯風証照考透透 「黑手警官」樂當「免錢」街頭藝人

南投縣警察局警官張錫淵熱愛吹薩克斯風做公益，樂當「免錢」的街頭藝人。（記者謝介裕攝）

2018-10-08 08:30

〔記者謝介裕／南投報導〕平日是打擊犯罪的警官，假日則搖身一變成為關懷公益、弱勢的街頭藝人，南投縣警局警官張錫淵，從今年1月迄9月，費時9個月時間以熱愛的薩克斯風，順利考取11個縣市的街頭藝人證照，另11個縣市則是未來挑戰的目標，期許自己有朝一日能將全台22縣市的街頭藝人證照拼湊齊全，進而讓自己及妻子胡芝紅組成的「南投縣傑出樂團推廣協會」的愛心足跡，也能隨著樂聲散播出去。

現年48歲的張錫淵，有個「黑手警官」的綽號，但並非他的膚色特別黝黑，而是來自貧困家庭的他，國中畢業後，被迫在汽車修車廠學習修車技術，以此半工半讀方式就讀國立南投高中夜校，1988年高中畢業後，也成為該校第1位考上中央警察大學的夜（補）校的學生。

從警迄今30年令他記憶最深刻的勤務，便是2005年期間，逮捕火力強大的天道盟「一代虎」殺手鄧永燃，當時鄧嫌與前槍擊要犯張錫銘涉及綁架南投電台洪姓主持人、台南當鋪鄭姓大亨等擄人勒贖案，最後被法院判刑20年定讞，他就讀東海大學公共事務研究所時，也以此案逮捕策略之研究作為畢業論文的主題，且如願取得碩士學歷，使得「黑手警官」綽號也別具勵志作用，更成為他鼓勵身處逆境的年輕學子奮發向上的素材。

張錫淵指出，這一路走來，他受到太多人的幫助，遂與其妻子胡芝紅組成「南投縣傑出樂團推廣協會」，並由他擔任樂團的團長，目前成員有10多人，絕大多數是公職退休人員，且從廟會、社區活動乃至老人安養、日間照護場所，經常可見他們夫婦倆及團員演出的身影，也藉此展現回饋社會的一分心意。

不過，他說，礙於工作因素，多半只能利用假日出團做公益，雖然不收任何費用、酬勞，但甘之如飴，加上吹奏薩克斯風是他的興趣，也是消除繁雜工作壓力的管道之一，所以他在取得中部7縣市及包括基隆、花蓮、新竹及台南在內的11縣市，這兩個階段的薩克斯風演出樂器的街頭藝人證照後，也將繼續他蒐集全台街頭藝人證照的「考照之路」。