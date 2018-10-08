拿竹掃帚打球卻刺破眼球 調皮學生及學校要賠200萬

名國中生打掃時間拿竹掃帚打球，卻不慎刺破其中1名學生的眼球，造成難以挽回的傷害。示意照。（記者李立法攝）

2018-10-08 00:24

〔記者李立法／屏東報導〕李、鍾2名國中生因為好玩拿起竹掃帚打棒球，結果掃帚頭脫離握柄擊中李生左眼，導致眼球破裂，視力嚴重受損，家長憤而提告，法官認為鍾生及學校都有過失，分別要賠償李生155萬及44萬多元，可上訴。

李生和鍾生在學校打掃時間嬉戲，由鍾生持竹掃帚揮擊李生丟的球，不料李生卻被脫離握柄飛出的掃帚頭擊中左眼，導致李生眼球破裂，視力難以恢復，李生父母認為將嚴重影響兒子日後謀生能力，遂對鍾生及學校提告求償醫療費、精神撫慰金、工作損失等共420多萬元。

鍾生及其監護人主張，是李生突然投球，鍾生基於本能反應揮動竹掃帚，沒料到掃帚頭會飛出釀成意外，鍾生並非出故意，也無過失可言。

郭姓班導師主張，曾提醒李、鍾2人及班上其他學生，不可在打掃時間嬉鬧，他並未違反保護教育學生的義務，掃地用具的管理也無缺失，李生家長向學校求償於法無據。

法官認為，鍾生揮擊掃帚2次，揮擊第1次時，掃帚頭已經和握柄脫離，一般人在此情形下，自會注意不再揮動掃帚，但鍾生卻再次揮動掃帚，以致釀成傷害，顯有過失，郭姓班導師有巡查督導學生打掃責任，卻疏於防範李、鍾2人以掃帚擊球的嬉戲行為，也有過失，李生家長為此向學校求償，實屬有據。

法官根據全案情狀及李生傷勢，認為鍾生要為這起意外傷害應負起7成責任，李生自負3成，學校也要負擔2成的過失責任；鍾生及監護人應連帶賠償李生155萬382元，學校應賠償44萬2966元。