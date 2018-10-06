囂張插隊還倒車想逃 警拔棍破窗逮女駕駛

宋女駕駛逾百萬名車Previa七人座MPV，插隊想要駛進博愛地下停車場，被警方攔下，遲不願打開車窗受檢。（記者林嘉東翻攝）

2018-10-06 22:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛Previa七人座MPV今天下午插隊想要駛進停車場，被警方攔下，竟刻意把音響音量轉大，還倒車想逃，直到警方持警棍破窗，才遏止女駕駛囂張行徑。

一輛售價150多萬的進口Previa七人座MPV，今天下午4點半，欲停進基隆市愛三路上博愛停車場，竟從仁五路轉入愛三路後，插隊堵住後方來車；經警員勸離仍堅持不走，與警方僵持15分鐘才被勸離，駛到愛三路旁。

未料，警方欲盤查駕駛身分時，示意駕駛搖下車窗接受盤查，未料，整輛車竟然無視後方機車騎士，一路倒退嚕想逃。

盤查警員張志忠說，他不斷拍打車窗，示意駕駛開窗，想不到駕駛竟刻意把音響打開，兩手一攤比著音響，向他挑釁。他眼見Previa車，快撞到後方騎士，情急之下拔出警棍，敲破駕駛座車窗玻璃，才喝止宋姓女駕駛繼續倒車危及後方騎士。

警方將宋女請進派出所後，依法對她上銬管束，並依違反道路交通管理處罰條例第43條「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，開罰6000元罰鍰。

宋女的葉姓先生獲報趕來後頻頻向張員道歉稱，太太患有憂鬱症，妹妹幾天前才跳樓尋短輕生，他怕太太想不開，不讓太太開車，想不到太太竟偷拿鑰匙把開車出來，還發生這種事。葉還感謝張員，及時破窗，讓車停住，否則撞到後方騎士，後果不堪設想。

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