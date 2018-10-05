太歲頭上動土 土地公的香爐竟然被偷了

2018-10-05 18:46

［記者陳恩惠／台北報導］小偷膽大包天，當著神明的面偷走香爐！位於台北市民權東路上，隱身在傳統市場內的一處土地公廟，日前信眾依慣例前往祈福後欲上香，意外在神明桌上四處找不著插香的香爐，才驚覺被偷了，市場自治會長據報，前往台北市警松山分局民有派出所報案，大罵竊賊真是太大膽，竟敢在太歲頭上動土，將福德正神的飯碗偷走，要調閱監視器緝賊，卻因位處死角，找不著竊賊身影，只好再花萬餘元添購新的香爐，讓當地信眾方便繼續供香。

據了解，這處土地公廟的香爐失竊案，發生在上個月19日清晨3時，市場攤商依慣例在備料開市前，向隱身在市場內的福德正神拜拜，祈求當日能夠生意興隆、全家平安，手持三柱香膜拜後，依例走上前欲將手中的香插好，沒想到神明桌上一空，完全找不到香爐可插，立刻打電話通知市場自治會長報警。

民有所受理後，立刻調閱監視器，發現這處土地公廟位置相當隱密，過濾市場各處出入口，初步未發現有竊賊抱著香爐離開的身影，但警方仍不氣餒，將盡全力並擴大調閱監視器，要幫土地公逮到這名大膽竊賊。

據悉，這處土地公廟非首次遭竊，25年前的福德正神遭人偷走後，行蹤成謎，只好另行請回新的土地公，也就是目前這一尊，為防失竊特地加裝鐵柵欄「加強保護」，沒想到這次換香爐失竊。

民俗專家表示，信徒燒香是對神明的禮貌，目的是將香獻給神明，藉香與神明溝通，燒香等於是香火的傳承，而香爐就是「香火的載體」，其地位崇高，僅次於繪製或雕刻的神像；香爐在信徒心中，絕對不只是「插香的所在」，而是有神靈降下的宗教禮器，信徒們已將「香爐」與「香火」劃上等號。