網PO賣淫訊息標榜胸部「34H」 援交女因這樣獲無罪

2018-10-04 22:19

〔記者王定傳／新北報導〕警方去年網路巡邏時發現某論壇一則援交訊息，標榜陳姓援交女的最大賣點是胸部傲人，有「34H」，遂喬裝男客約陳女交易予以送辦，檢方認定她就是PO文者，依違反兒少性剝削防制條例起訴；新北地院法官認為，該論壇是會員制、有彈出式頁面謝絕未成年者進入，已採必要隔絕措施，且無證據是陳女PO文，判無罪。

警方於去年7月網路巡邏時，論壇討論區發現此訊息，內容指援交女是性感熟女、中等外貌、上圍傲人，最大賣點是「34H」，文中還附援交女豐滿上圍照片；員警遂喬裝男客以LINE約她交易，待見面時表明身分送辦，陳女坦言有在LINE刊登要援交，否認有在論壇PO訊息。

法官審理認為，成年人間的性交易廣告，有採必要隔絕措施，使兒童或少年不易接觸，非屬兒少條例處罰範圍，而我國並無法令強制規範網路應如何分級，目前是靠網路業者依自律公約規定辦理分級、設置防護措施。

法官認為，業者會要求會員提供出生年月日等個資，或以「彈出式視窗」謝絕未成年者進入，但業者始終不是公權力機關，無從查證會員資料真假，若有人故意虛報年齡或忽視視窗警語，確實難以稽核，不過，比起設置專區、管理人員、檢舉通報管道等無法事前篩選的方式，會員制及彈出式頁面仍是較為積極，且主動回應網路匿名性的防護措施。

法官調查，該論壇採會員制，有彈出式視窗，會員須滿18歲才得以進入，論壇已有採明確且相對可行的防護措施，PO文者也當可信賴瀏覽者是成年人，且檢警也沒有提出IP位置等證據證明陳女就是PO文者，依此判無罪。