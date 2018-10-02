阿娘喂！大型鐵梯掉國道害2車受損 警循監錄追禍首

2018-10-02 14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號9月30日晚間8時20分許，發生大型鐵梯掉落意外，短短幾秒，後方2輛轎車剎車不及壓過大鐵梯，造成底盤嚴重受損，2位車主除報警調閱監錄系統追查，10月2日凌晨另將車上的行車紀錄器PO上臉書「爆料公社」，影片中，當車子輾過鐵梯、車內女乘客驚恐大叫「阿娘喂」，希望有拍到相關畫面的民眾能夠提供其他行車紀錄器，以便早日揪出掉落鐵梯的肇禍駕駛。

國道公路警察局五楊分隊近午表示，勤務指揮中心於9月30日晚間8時許接獲通報，在國道中山高速公路北向59.7公里中壢區戰備跑道路段，有車輛輾壓到大型鐵梯，警方獲報與工務段人員到場協助發現，現場有兩個大型梯子分別掉落在內側及外側車道。

經警方初步調查，53歲史男於國道中山高速公路北上，行經59公里外側車道時，突然感覺左前輪撞到一黑色巨形物體，停靠路肩查看，發現車輛左前車頭及左前輪受損；另一名44歲曾男駕駛的休旅車則是感到輾壓過一巨型物體，車底並發出巨大碰撞聲，下車查看發現右前車頭及右前輪破損，底盤的排氣管更被扯落在地上。

國道警察表示，依據道路交通管理處罰條例規定，裝載貨物掉落可處汽車駕駛人新台幣3000元以上9000元以下罰鍰。警方將調閱沿途監錄系統分析比對後，再依車牌通知掉落的車主到案說明。

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