终極縱走路線「南三段」又出事！夫妻墜谷吊掛救出

南三段亞力士營地山域地勢相當險峻，蔡姓及藍姓夫婦不慎於此滑落邊坡，還好平安獲救。（記者謝介裕翻攝）

2018-09-29 11:53

〔記者謝介裕／南投報導〕登山意外又一樁！來自台北市的蔡姓男子及藍姓女子夫妻檔，今日上午近8時許，攀登山岳界困難度最高的「南三段」，途經亞力士營地山域時，不慎腳滑跌落路旁邊坡，南投縣消防局接獲通報後，立即央請空勤總隊派出直升機前往救援，並在上午9時30分許，順利將2人吊掛救出送醫，經診治後，已無大礙。

南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，同為百岳縱走的4大障礙路線，其中，南三段深入中央山脈偏遠山區，攀登時間往往須7天以上，困難度遠超過上述3條路線，所以在山岳界素有「終極縱走路線」之稱。

南投縣消防局指出，今日一早海巡署來電表示，有山友透過衛星電話報案，指稱有2名登山客不慎墜落溪谷，該局立刻申請直升機前往救援，且在亞力士營地發現山友身影後，也予以救出並送往竹山秀傳醫院救治，經醫院表示，56歲的蔡姓男子及其51歲的藍姓妻子2人，頭部及肢體均有擦傷，還好意識清楚且生命徵象也穩定，目前並無生命危險，可說是不幸中之大幸。

不過，這對夫妻檔山友有無合法申請入山、以及從何處登山口進入、要攀登幾天等種種細節，均有待消防局進一步調查釐清。