高校生中壢街頭大亂鬥 警方逮捕8人到案

警方將滋事的8人逮捕到案。（記者許倬勛翻攝）

2018-09-28 12:37

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市驚傳鬥毆事件，臉書社團「黑色豪門企業」昨深夜11點許貼出影片，私立啟英高中夜校學生夥同校外人士，在校門外手持球棒輪番狂毆1名周姓少年，老師、教官在場卻無力阻止，目擊民眾拍下械鬥過程，引發社會譁然；警方已逮捕8名涉嫌鬥毆人士到案，依傷害及違反社會秩序維護法偵辦。

影片中，黑衣少年被啟英高中學生及校外人士團團包圍，少年無力反抗，只能任人宰割，一度被打到跌坐在地，有人見狀還趁機補踹兩腳，場面混亂失控，就連教官、老師到場吹哨都無法阻止暴力行為，另人咋舌。

校方遺憾：配合警方預防校外暴力

啟英高中副校長王淑燕表示，很遺憾發生這件事，校方會加強在校學生教育、輔導，並持續和警方配合預防校外暴力。

網友紛紛留言痛斥這群惡煞太過凶狠，「丟臉欸！這麼多人打一個」、「是有什麼深仇大恨，要一直往死裡打」、「這是校園格鬥賽嗎？」

中壢警分局於當晚10點許獲報出動快打部隊到場壓制，滋事份子一哄而散，並協助受傷的17歲周姓少年送醫，周男意識清楚、有多處挫傷；另將以高一鄭姓學生為首的8名主事者以現行犯逮捕，全案依傷害及社會秩序維護法偵辦。

警方調查，周男為輟學生，在學期間與19歲鄭姓學生有過節，雙方互看不順眼已久，各自找來友人放學談判，周男找來同為輟學生的20歲游男，鄭生則找來同學與校外人士助陣，兩派人馬一言不合大打出手，鄭生一方持械鎖定周男狂毆猛揍，游男則在外圍逃過一劫，群毆過程不到2分鐘，滋事8人即遭快打部隊壓制帶回。

警方表示，事後周男表示不願提告傷害，將清查涉案成員有無幫派背景、勢力區域、依附的不法行業及堂口首腦，並以組織犯罪蒐證偵辦。