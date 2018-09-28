殺紅眼！數十高中生圍毆1少年 老師教官無力阻止

啟英高中學生持棍圍毆1名黑衣男。（記者許倬勛翻攝）

2018-09-28 06:04

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市驚傳鬥毆事件，臉書社團「黑色豪門企業」昨深夜11時許貼出影片，只見身穿中壢區私立啟英高中校服的一群學生，手持球棒輪番毆打1名身穿黑衣的男子，老師、教官在現場卻無力阻止，影片上網不到1小時吸引4.5萬人觀看，還被網友譏為「校園格鬥賽、教官當裁判」。

影片中，黑衣男被啟英高中學生團團包圍，三字經髒話滿天飛，還有人大吼「打他、打死他」，眾人殺紅了眼，對前來勸阻的老師、教官無力阻止，錄下影片的民眾見狀忍不住嘆：「打太兇了吧？」

影片末段，被學生狂毆的黑衣男子從人群中跌出、倒臥在地，一群惡煞卻未因此放過他，經過的學生還趁機補踹兩腳，如此逞凶鬥狠令人咋舌。

網友紛紛留言痛斥啟英學生太過凶狠，「丟臉欸！這麼多人打一個」、「是有什麼深仇大恨，要一直往死裡打」、「這是校園格鬥賽嗎？教官當裁判？」

一名畢業校友表示，從影片中的校服研判應是夜間部學生，就他所知，夜校生比起日校生組成複雜許多，在校期間就常聽聞有人混跡幫派、出入聲色場所，一般學生較不敢輕易接近。

據了解，6月底啟英高中有18名學生溜進大樓樓頂，把斜屋簷當成「溜滑梯」玩命嬉戲，被行經路人拍下PO上臉書「爆料公社」，登上各大媒體版面，事隔3月再有負面消息傳出，目前校方未針對此事發表意見。

黑衣男被啟英高中學生團團包圍，三字經髒話滿天飛。（記者許倬勛翻攝）