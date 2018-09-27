恐怖情人刺死17女直播主 死者母親：我絕對不會原諒你！

邱喬琪的父母親，今到台北地院旁聽殺女凶手廖晏霆開庭。（記者張文川攝）

2018-09-27 15:18

〔記者張文川／台北報導〕今年5月，男子廖晏霆狠殺5刀刺死前女友、「17直播」女直播主邱喬琪，台北地院今開庭審理，傳喚住在邱女對門的陳姓女室友，以及廖男的母親到庭做證，邱女的父母和兄姊都到庭，邱母認為廖男還在避重就輕推卸責任，趁休庭的空檔斥責廖男「信口胡言，不要臉到極點！你的良心過得去嗎？」；庭末廖男突然起身下跪，邱母仍氣憤地說：「我絕對不會原諒你！」

今年5月28日傍晚6時，廖男預藏刀子、2組童軍繩，至邱女的台北市中山區住處強行敲門要求復合遭拒，將邱女推進房間連刺5刀致死，北檢依殺人罪起訴。

今庭訊證人詰問完畢後，坐在旁聽席邱母當庭拿出感言小抄，請求審判長讓她對廖男說些話，「一分鐘就好，拜託」，但審判長說目前還在調查、審理程序，待審理結束、家屬看過證據，於辯論後再表達意見比較妥當，因此未讓邱母發言；邱父則是當庭呈交書面意見給法官。

據指出，邱女家屬已提刑事附帶民事求償，但求償金額未透露，邱父說廖男還在辯解，不願誠實面對真相，沒有完全的悔意，因此家屬也沒有意願和他談和解。

邱母在庭外受訪說，「廖晏霆就是個渣男，吃我女兒的、用我女兒的，廖男和女兒交往期間一直在劈腿、偷吃，女兒一直在容忍她；女兒從小開朗活潑，告別式來了2、300個朋友，就知道她的為人，我從小呵護到大、漂漂亮亮的女兒，莫名其妙就被他殺了，再也回不來了，他現在還在推卸責任、胡說八道，我永遠不會原諒他」。

邱父說，今年二月女兒回苗栗過年，廖男趁機帶女生到她的台北租屋處偷吃，女兒有潔癖，連爸爸來台北看她，也不能坐她的床，只能坐椅子，所以女兒在過年後在垃圾筒發現用過的保險套，發現男友又劈腿，她才提分手。

邱女的閨密室友陳女今做證時說，邱女分手後顯得「很開心」，曾說「分開就好了」，因為交往時就經常吵架、打架，她也曾經目睹過；分手後，廖男還一直來騷擾邱女，還收買大樓保全員監看邱女的進出情況，打探邱女的交往情況。

至於案發現場，陳女說她在自己房間聽到邱女長聲尖叫，一聽就覺得很嚴重，開門看見陳男用手肘將邱女面對面壓在牆壁上，另一手拿著沒刀鞘的水果刀，陳女打電話報警，廖男吼她「滾回房間去」，將邱女推進邱女房間，之後就沒聲音了，警察不久來敲門，廖男隔5分鐘才開門，向警察說「我殺人了」。

廖男反駁陳女證詞，說他和邱女拉扯時，手上沒有刀，是進房間之後刀子才掉出來；他是向警察說「她好像死掉了」，沒有說「我殺人了」；沒指使保全員監視邱女，是保全員主動要幫忙，後來那個保全員開口向他借錢，他覺得怪而沒理會，保全就轉而去騷擾邱女，他事後才知情。

廖母做證時哭說，今年3月兒子分手搬回家後，理個大光頭，加上2月奶奶剛過世，4月邱男當兵時認識的叔叔輕生，連串事故讓兒子變得很憂鬱，整天關在房間不出門，也不講話，最後甚至不吃飯、只喝水，廚房的水果刀曾經消失一整夜，她很擔心兒子想不開，但刀子隔天就歸位了；在檢察官追問之下，廖母坦承案發前兒子不曾試圖割腕自殺。

廖男的律師聲請勘驗現場員警的密錄器對話，以釐清廖男當時是說「我殺人了」還是「她好像死了」，攸關殺人的犯意，合議庭裁准，定10月18日勘驗。