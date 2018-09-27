獨派人士砍頭蔣介石銅像 竟因這理由逃追訴

2018-09-27 12:58

〔記者黃捷／台北報導〕「台灣建國工程隊」郭志剛、林廷穎，去年6月持乙炔噴槍，企圖砍頭陽明山公園的蔣介石銅像，但只燒熔到一點就被抓包。士林地檢署依毀損、毀損公物罪起訴2人，但士林地院認為，公園路燈工程管理處不是「公法人」，無權利提告，且銅像仍保有「瞻仰」功能，未達毀損程度，公燈處也未列冊保管，不屬於公物，今判決公訴不受理。

郭男去年4月到就曾對蔣介石銅像砍頭，並噴上「二二八元凶」、「殺人魔」字樣，事後更把頭帶回家「當尿桶」，北市府派人修復後，郭男竟又帶上林男故技重施，但這次還沒把頭砍下，就被巡邏員警發現逮捕。

郭男第一次犯案，遭士林地院依加重竊盜罪判刑8月，全案已上訴高等法院，但第二次犯案同樣是士林地院審理，判決卻是公訴不受理，讓郭、林2人逃過追訴，結果完全不同。

判決指出，公燈處是台北市政府工務局下設機關，沒有權利、意思能力，依法不得為刑法上告訴人或代理人，北市府才是有權提告的「公法人」，但本件卻是由「不適格」的公燈處提告，因此不受理判決。

另外，檢方起訴指銅像由公燈處負責維護，是公務員職務上掌管的物品，但從獅子會1979年捐贈以來，完全沒有財產登記及捐贈文書，公燈處也未編入財產清冊，實際上並非公物。

而銅像功能是留供後人瞻仰遺容，但郭、林只燒熔後頸部位一小部分，銅像整體完好，正面全未受損，2人只能算是未遂犯，由於毀損罪不處罰未遂犯，此部分也判無罪。