嘉義新港2車深夜對撞 8人受傷

2018-09-26 23:17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉今天深夜發生2車對撞、8人受傷的車禍意外，傷者包括2名幼兒，救護人員已將傷者分送嘉義長庚紀念醫院、衛福部立朴子醫院救治，肇事原因正由警方調查。

嘉義縣消防局深夜10點13分獲報，新港鄉潭大村六斗子聚落的鄉道嘉67、68線路口，有2輛自小客車對撞。

消防人員在深夜10點20分抵達，現場總計8人，包括4男2女、1男童、1女童，意識皆清楚，其中有名受困副駕駛座的41歲女性臉部有撕裂傷，經救護人員動用破壞器材才救出。