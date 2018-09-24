這幾家檳榔攤開冷氣 窗戶卻沒玻璃「保冷」是因為...

國道3號竹林交流道東西兩側今天出現檳榔攤開著冷氣營業，櫥窗卻沒有玻璃幫忙「保冷」的特殊場景，原來是昨天被不明黑衣男砸店攻擊之故，共有7家受害。（記者黃美珠攝）

2018-09-24 15:22

［記者黃美珠／芎林報導］國道3號竹林交流道東、西2側今天出現多家檳榔攤，在豔陽高照的秋老虎下，開著冷氣做生意，但是他們的玻璃櫥窗卻空有窗框、沒有玻璃幫忙「保冷」，原因竟然是昨天下午4點10分左右，突然遭到4名不明黑衣男子持棒砸店攻擊，今天因仍在秋節連假當中，一時找不到可以修復的工人，只好這樣繼續做生意。

警方調查發現，這起連續砸店事件，至少有8名男子涉案，他們身穿黑衣、頭戴安全帽加口罩，或是全罩式只露眼的頭套，4人1組分乘2輛、車牌用口罩「遮羞」的機車，在車流最多時，分持棍棒抵達被害人店前。

上門後二話不說就直接朝業者的櫥窗玻璃砸去，得逞後隨即揚長而去，過程不過短短幾秒鐘時間。

詢問這些被害店家可能的事發原因，他們普遍都是丈二金剛摸不著腦袋。不但都聲稱事前沒有任何的徵兆和跡象，店內從老闆到西施也都沒有與人有任何的感情和債務糾紛，當中還不乏已經在地經營檳榔攤達8年的，但卻首次出現這樣的攻擊事件。

橫山警分局初步清查也發現，以竹林交流道為中心的新竹縣芎林鄉富林路沿線，少說也有10幾攤的檳榔攤業者，但受攻擊的只有7家，其中3家事發當時還是休中秋節沒營業的狀態。

警方直言，他們一時之間也還無法確認被害人受攻擊的理由，但不排除可能有人想要「出頭」在地方上當老大，企圖收取保護費，儘管被害人也都表示並無接獲類似的訊息，但他們已經鎖定特定對象深入調查中。

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國道3號竹林交流道東西兩側今天出現檳榔攤開著冷氣營業，櫥窗卻沒有玻璃幫忙「保冷」的特殊場景，原來是昨天被不明黑衣男砸店攻擊之故，共有7家受害。（記者黃美珠攝）

今天仍是秋節連假，因為找不到工人裝修櫥窗玻璃，只好克難營業，昨天被砸破的強化玻璃則打包暫時堆置在店前。（記者黃美珠攝）

因為仍在秋節連假期間，被砸破的櫥窗玻璃也只能暫時打包堆置在店前待丟棄。（記者黃美珠攝）

被砸的7家檳榔攤中，事發時有3家休秋節連假，並未營業，但也依舊「中獎」。（記者黃美珠攝）

犯案的黑衣男子不僅戴全罩式只露眼的頭套，就連代步的機車車牌也掛上口罩「遮羞」。（記者黃美珠翻攝）

犯案的黑衣男子不僅戴全罩式只露眼的頭套，就連代步的機車車牌也掛上口罩「遮羞」。（記者黃美珠翻攝）

犯案的黑衣男子不僅戴全罩式只露眼的頭套，就連代步的機車車牌也掛上口罩「遮羞」。（記者黃美珠翻攝）

警方表示，黑衣男二話不說，走下機車就是持棒揮砸，隨即閃人。（記者黃美珠翻攝）

警方表示，黑衣男二話不說，走下機車就是持棒揮砸，隨即閃人。（記者黃美珠翻攝）