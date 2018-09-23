單攻白姑大山車輛翻覆 5名登山客輕重傷

2018-09-23 08:25

〔記者佟振國／南投報導〕5名登山客昨天結伴單攻南投縣仁愛鄉紅香部落白姑大山，接近午夜12點下山，開車前往預訂的部落民宿休息，行經部落農路時疑過度疲勞與不熟悉路況，車輛翻落約30公尺深的山谷，5人全部掛彩，警消、神鷹山區搜救隊及當地山青合力搶救，今晨陸續將傷患送往埔里就醫，幸無生命危險，事故原因由警方進一步調查。

警方調查，5位民眾22日合法申請入山，計劃以1天時間單攻海拔3341公尺的白姑大山，下山時已接近午夜12點，原預訂紅香部落的民宿休息一晚再返家，但部落農路路線複雜，一度找不到路，熱心民宿業者還特地前往接人，仍發生意外。

民宿業者表示，當時開車在前，這5人1車在後距離約500公尺，開著開著就不見蹤影，不久就接到求救電話，表示車輛翻落山谷，5人均受傷掛彩，趕緊通報紅香派出所員警及打119。

仁愛、埔里、中心碑消防分隊警消趕到救援，部落山青及神鷹山區搜救隊清境中隊也協助救人，將5人從約30公尺的山谷救上道路，今天凌晨4時許陸續送達台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院救治，傷勢重則骨折，輕則多處擦挫傷，所幸均無生命危險，意外發生原因研判是登山客過度疲勞與不熟悉路況所致。

也有山友表示，白姑大山屬於高難度的百岳之一，一般攀登以2天為宜，1日往返的難度頗高，若非體力、腳程佳，千萬不要輕易嘗試，以免自討苦吃。

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