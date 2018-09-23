毒咖啡印「火影忍者」主角 男子答不出名字被逮

毒咖啡上印有火影忍者主角漩渦鳴人，但警員認為畫風不像原著。（記者王捷翻攝）

2018-09-23 00:01

〔記者王捷／台南報導〕洪姓男子被警方在車上查到一包毒咖啡，因為包裝上印有日漫「火影忍者」主角漩渦鳴人，引起警方注意，洪男辯解，這包咖啡是動漫周邊商品，因為喜歡這部動漫，才會拆過捨不得丟，但警員問他火影主角名字、主角是第幾代火影？（漩渦鳴人是『火影7代目（日文：第7代火影首領）』）洪男一時答不上來，加上警方聞過這包打開過的「咖啡」味道很奇怪，檢驗後初判含是有二級毒品的毒咖啡，訊後將這個假火影迷移送法辦。

據調查，洪男平時在夜市擺地攤，收攤後因為心情不好，疑似先喝了毒咖啡，又開車出門散步，他停車在路邊聽音樂，因為停了太久，引起警方注意，當時警員檢查了洪男的證件，發現他家不住在附近，又沒有在等人，但是車上散發一股毒品燃燒臭味，警員因此用目光快速掃描車上一遍。

雖然洪男車上很亂，但警員還是注意到有一包火影忍者的包裝，洪男連忙辯解，這是他蒐集的動漫周邊商品咖啡包，喝完以後捨不得丟才留下來。警員細看咖啡包封面上印有火影忍者主角漩渦鳴人，並開啟九尾妖狐的力量，畫風有點不像原著，且喜歡火影的警員也沒印象有這種周邊商品。

警員順口問洪男，既然這麼喜歡火影，那主角名字是什麼？封面上是第幾代火影？讓洪男一時答不出來，加上警方從咖啡包內的味道，早就懷疑這是毒咖啡，洪男見露餡後才坦承是朋友轉讓給他的毒咖啡，他是因為心情不好才嘗試，訊後警方將他依毒品罪嫌移送法辦。

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