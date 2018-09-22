我沒做壞事手臂卻冒血 反成施毒鐵證

2018-09-22 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警方巡邏時，在西屯區見何姓男子，站在車旁抽菸，員警盤查時，又見車內的鄭姓男子，手臂不斷冒出細微的鮮血，立即研判是注射毒品海洛因，隨後在車內發現針具，詢問鄭男流血之因，他回答「我也不知道」，警方懷疑鄭男在車內施打毒品，何男在車外抽菸警戒，鄭男見到員警盤查，嚇得忘記止血，全案依毒品危害防制條例法辦。

台中市政府警察局保安警察大隊特勤中隊，大前天（19日）晚間10時許執行巡邏勤務，於中市西屯區經貿路上，發現何男（39歲、詐欺、毒品等前科），站在轎車旁抽菸，且似有似無的東張西望，特勤員警直覺有異，遂上前盤查。

員警見到車內的駕駛鄭男（39歲、竊盜、毒品等前科），見到警察立即下車，2人都稱是在抽菸，才將車輛暫停在此，鄭男信誓旦旦的說「我沒做壞事」，說話的同時警員發現鄭男的左手臂卻不斷流出細微的血絲，經驗老到的員警，一看就知道是在注射毒品。

員警反問「你的手怎麼流血？」，鄭男一度愣住，不知如何回應，用緊張顫抖聲音說：「啊？我也不知道」，警方啼笑皆非，喝令2人配合調查，隨後警方在車內查獲剛注射過的針頭，裡面還帶有血跡，成為2人施打海洛毒品的鐵證，鄭男稱因擔心被警方查獲，所以請何男在車旁抽菸兼把風，自己在車內施打毒品，突然見到警車與警察而嚇到，忘了先將手臂止血，全案將鄭、何2人依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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