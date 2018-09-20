鬼門關忘了回去？ 地面探出神秘鬼影讓他嚇到報案

2018-09-20 22:35

〔記者王捷／台南報導〕鬼門剛關，不過某間檳榔攤老闆，凌晨慌忙報案，稱看見一個婦人鬼影從地面上探出，擔心是有「忘記回去的」，希望警方能到場看看，用正氣逼走亡魂，警方調閱監視器，結果發現原來老闆口中的「亡魂」，是保力達B的紙箱，可能是拍攝角度加上解析度的問題，才導致看起來像「婦人臉」，釐清狀況後老闆才放心，警方指出，這也許算是另類為民服務。

檳榔攤老闆17日凌晨在觀看店內監視器時，突然隱約發現一顆人頭從地面冒出，躲在店內擺放資源回收垃圾的籃子旁，而且凝視監視器良久，讓他覺得很害怕，懷疑是沒趕上鬼門關的亡魂，由於事發突然，他不曉得該向誰求助，只好打電話給警方。

警方當時接到電話，覺得莫名其妙，雖然沒有超度亡魂的能力，但還是到現場看了看，並實際用手機向老闆發現亡魂處拍了照片，看看是否能捕捉到鬼影，但手機沒有拍下任何可疑的東西，但老闆不死心拿出監視器截圖給警方帶回去比對。

警方拿到監視器畫面後，有監視器小組的警員比對了現場跟監視器畫面，突然發現這根本不是人頭，而是因為監視器角度與解析度的關係，導致放在資源回收籃的保力達B紙箱，看起來像一張哀怨的臉，老闆得知警方的消息後才放心說，差點就要請法師來驅邪，要感謝警方協助。