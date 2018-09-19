「AED+CPR急救小學堂」 教您救人一命

國川美妙教育基金會董事長高麗琴（前排右四）捐贈 14台自動心臟電擊器訓練機（WNL）給嘉市消防局。（記者丁偉杰攝）

2018-09-19 22:27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市消防局去年11月起推動免費「AED（自動體外心臟電擊去顫器）+CPR（心肺復甦術）急救小學堂」教育訓練，至今逾800位民眾參訓；財團法人國川美妙教育基金會今天捐贈14台自動心臟電擊器訓練機（WNL）提供消防局外勤7個分隊救護訓練及宣導使用，藉此挽救更多寶貴生命。

該基金會董事長高麗琴今天到消防局捐贈這批訓練機，由副局長郭立昌代表接受，曾任該基金會董事長的行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長徐文志到場為消防弟兄加油。

高麗琴說，該基金會持續致力於急救教育，結合政府在國中小、里辦公處、各公共場所等地設置AED，目前嘉市已有140台，嘉縣也有70台，籲民眾學會使用這項「救命神器」，搶救更多寶貴生命。

嘉市今年至今有多位到院前心肺功能停止（OHCA）患者，因在第一時間使用AED並且施予CPR及時救援，從鬼門關救回一命，例如，7月救回一名在後火車站交通轉運中心突然倒地不起的58歲男子，上週救回崇文國小一名有心臟宿疾學童。

嘉市消防局緊急救護科表示，「AED+CPR急救小學堂」於每月第2及第4週晚上7至9點，於外勤分隊進行訓練，年滿15歲即可參加，滿5人即開班，全程免費，報名電洽05-2716660轉325。