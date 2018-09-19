拜票也遇蛇「奇襲」 南投捕蛇案居高不下

時序入秋，南投縣「小龍亂入」情況層出不窮，圖為消防員在倉庫捉蛇情形。（記者謝介裕翻攝）

2018-09-19 09:32

〔記者謝介裕／南投報導〕時序入秋，南投縣天氣依舊燥熱，俗稱「小龍」的蛇類驚擾民宅通報的捕蛇案件，仍然居高不下，據南投縣消防局統計，7月迄今日止，合計受理的件數約900件，平均每天約10件，令基層消防人員疲於奔命，再度凸顯捉蛇業務職掌問題，備受各界關注。

隨著選戰到來，民進黨南投縣議員張志銘也積極進行家戶拜訪行程，日前在竹山一處民宅拜票時，也曾碰到屋主一打開門後，1條錦蛇從門縫鑽出的意外，他也立即來個為民服務，通報竹山消防分隊，與消防人員一起合力將錦蛇捕捉起來。

雖然在過幾天就是中秋節，不過，因秋老虎發威，高溫天候下，縣內蛇類出沒仍十分頻繁，除了住家、倉庫以外，也有民眾在社區圖書館看書看到一半，突然發現桌子底下出現「蛇蹤」，類似「小龍亂入」情況，不勝枚舉，也令消防人員大呼吃不消﹗

南投縣府農業處副處長林美珠指出，今年7月起，捕蜂業務已委外辦理，捉蛇方面因講究時效性，且具有高度危險性，目前仍由消防局負責，至於蛇類捕獲後的暫置場所、野放等後續工作，以及消防人員所須捉蛇器材、裝備等相關經費，則由農業處全力協助提供，換言之，農政及消防單位在捕蜂業務方面已「分家」，但捉蛇方面仍是「分工合作」。

南投縣消防局副局長陳興傑說，全縣13鄉鎮市總共有22個消防分隊，相信消防弟兄也都能認同農業處的看法，且基於民眾安全考量，該局只要接獲捕蛇通報案件，一定會在第一時間趕往處理，避免民眾被蛇咬傷的意外發生。

由於天候異常因素，南投縣捕蛇案件似乎已無季節性分別，7月迄今，平均每天受理捕蛇案件約10件，高居全國之冠，與5、6月夏季差不多，消防人員說，還好絕大多數是無毒的錦蛇，迄今並無蛇類咬傷人的重大事件發生。