頻傳遭海關查扣超額外幣求助匯款解圍 航警局：攏係假也

2018-09-18 14:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕最近頻頻傳出民眾接到外國朋友來電，自稱遭海關查扣超額外幣，求助匯款解圍，航警局高雄分局今天指出，這是新興詐騙手法，攜帶未申報超額幣劵遭沒入，無法以匯款解除扣押。

近日發生數起自稱機場轉機攜帶超額現金或者貴重物品被扣，需要繳交500到1000美金才能解除扣押，要求民眾緊急匯款詐騙案件，航警局高雄分局說「攏係假也」。

航警局高雄分局表示，依據「洗錢防制法」及財政部訂定「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」，旅客出入境攜帶「總價值逾等值一萬美元之外幣、香港或澳門發行之貨幣現鈔、總價值逾新臺幣十萬元之新臺幣現鈔、人民幣二萬元…等等」，未依規定申報者，由海關沒入之；申報不實者，其超過申報部分亦由海關沒入之；或由海關處以相當於未申報或申報不實之罰鍰。

高雄分局自107年1月迄今，查獲攜帶未申報新台幣12人，總計498萬7600元，海關沒入超額328萬7600元，未申報人民幣13人，總計52萬4400元，海關沒入超額22萬4400元、未申報黃金563公克，海關罰鍰8萬元。

警方表示，新修正「洗錢防制法」於106年6月28日正式施行，針對未申報攜帶超額幣劵及物品，未依規定申報或申報不實者，處以沒入或罰鍰，如在機場遭查獲未申報上述物品，並無法以匯款解除扣押。

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