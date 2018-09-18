不知感恩 因細故就買槍對付長輩

2018-09-18 11:22

［記者楊政郡／台中報導］台中市大雅區王男有擄人勒贖前科，身上還背有毒品、妨害自由2案的通緝身分，出獄後累積積欠六叔上百萬元，懷疑七叔把他的行蹤洩漏給六叔，竟花18萬買槍彈，2017年10月間朝七叔下半身近距離（約1公尺）射擊，嗆聲「你當我媽媽好欺負」，造成七叔右大腿子彈貫穿，又貫穿身後鋁門，所幸及時送醫救回一命，檢方依殺人未遂起訴。

據檢方調查，王男（43歲）因擄人勒贖案被判14年6月，2015年9月間才出獄，但不知反省，因其累積積欠六叔上百萬元債務，但是不滿七叔洩漏其行蹤給六叔，讓六叔上門來討債，加上下一代的借款債務糾紛，新仇舊恨，2015年2、3月間，到台南市向綽號「志仔」，花了18萬買了把以色列制式槍彈，未經許可持有。

2015年10月5日傍晚，王男到大雅區和平路七叔（61歲）住處家敲門，七叔開門詢問來意，他操台語嗆說「你當作我老母好欺負喔！」，就近距離（約1公尺）朝七叔下半身開槍，子彈打中七叔右大腿，直接貫穿，還貫穿七叔身後鋁門，就倉皇離去。

所幸七嬸發現得早，求救後由救護車送台中榮民總醫院救治，救回一命。

而王男行兇後跑到彰化地區躲藏，寄住賴姓友人住處，約一個月後在彰化地區逮捕到案，查扣海洛因毒品及槍彈。

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