獨家》男子偷摸彩券抽中電視 還大方上台領獎合影

林姓男子去年底參加新竹縣耶誕點燈活動，涉嫌佯裝志工偷走大量園遊券和摸彩券，沒想到竟抽中電視1台，陳男還大方上台領獎合影。（記者廖雪茹翻攝）

2018-09-14 00:12

［記者廖雪茹／新竹報導］一名林姓男子去年底在新竹縣耶誕點燈活動上，涉嫌佯裝志工，卻偷走了350張園遊券和110張摸彩券，大喇喇地在白吃白喝白拿，晚上摸彩時竟抽中40型電視1台；林男以為整個過程神不知鬼不覺，但「上帝有眼」，警方獲報後採集摸彩聯上指紋將他揪出，雖然陳男矢口否認，全案依竊盜及詐欺罪嫌函送法辦。

警方調查，新北市在製造業工作的39歲林男，去年12月9日，到新竹縣政府前廣場參加耶誕點燈活動。主辦單位指控，戴鴨舌帽、著黑色上衣的林男，上午10點多，一度佯裝志工幫忙掃地、搬東西，實際上卻在特定攤位前徘徊，趁機偷走大量園遊券和摸彩券。林男得手後食髓知味，又趁主辦單位忙碌之際，第二度故技重施行竊得逞。

由於林男拿著整疊園遊券到各攤位大肆消費，白吃白喝白拿，又兩度將30張以上的摸彩券投入抽獎箱，張數太多，一度引起志工關切詢問，但林男說都是自己消費換來的。

到了晚上7點許抽獎，主辦單位抽出特二獎40型電視1台時，抽中林男竊得的摸彩券，沒想到林男毫不遲疑地上台領獎，並與抽獎人合影，但未留下個人資料即匆忙離去。

活動期間，兩個特定攤位人員發現園遊券和摸彩券遺失，但因忙於招呼遊客而未立即處理。主辦單位事後對帳發現園遊券的收入短少，追查確認兩攤位遺失的數量和號碼；其中，園遊券是761~910、2101~2300合計350張，摸彩券為53~82、 421~500合計110張，立即報警處理。

警方表示，園遊券一張販賣100元，消費買500元送一張摸彩券，合計損失3萬5000元的園遊券和價值1萬餘元的電視。林男雖在每張摸彩券上簽寫不同名字，但警方仍根據主辦單位提供的摸彩聯查驗指紋，在3月追查到有竊盜及妨礙自由等前科的林男，但一直找不到林男，直到上月底林男才到案。

警方說，林男辯稱，他當天花了7000多元買園遊券，加上現場有一名媽媽送他，合法取得園遊券和摸彩券，並正當領獎，矢口否認偷竊，還堅稱不明白摸彩聯上怎會有他的指紋，所抽中電視則稱已變賣掉了。但警方仍依指紋採證和主辦單位的指證，昨將全案函送法辦。

歲末感恩季，新竹縣政府與宗教團體共同舉辦耶誕點燈活動，點亮豎立在縣府廣場耶誕燈座，為大眾祈福，同時搭配聯合公益勸募幫助弱勢，已行之有年；沒想到宗教團體和社福機構的愛心卻遭竊賊賤踏了，讓不少辛苦籌備活動的工作人員和志工，不禁感慨「人心怎麼了」！