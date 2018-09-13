男大生能安縱走扭傷 救難人員驚險救援

救難人員與傷者及隊員會合後，協助橫渡湍急的南溪。（記者佟振國翻攝）

2018-09-13 11:35

〔記者佟振國／南投報導〕張姓男大生一行10人日前攀登南投、花蓮交界的能高安東軍山縱走，9日行經安東軍山準備下切溪谷時腳踝不慎扭傷，劇痛幾乎無法行走，南投縣政府消防局山難搜救隊立即派出4名隊員入山搶救，昨天冒著湍急溪水將傷者救護至奧萬大南溪床，再由空勤總隊直升機吊掛送醫，趕在山竹颱風影響山區天氣前順利完成救援任務。

據了解，張姓男大生參加大學登山社舉辦的能安縱走活動，總計10人預計攀登9天，登山隊由能高越嶺道屯原登山口入山，由奧萬大森林遊樂區下山，但本月9日攀登安東軍山後準備下切至溪谷時，張生腳踝不慎嚴重扭傷，恐無法繼續下切溪谷與橫越多道溪流的艱鉅行程，隊員評估狀況決定對外求援，留下2名登山經驗較豐富的隊員陪伴傷者，其餘7人按行程下山。

南投縣消防局第2大隊山難搜救隊獲報，先申請空勤直升機救援，但高山天候狀況不佳，直升機無法入山，由於路途遙遠，週五起又有強颱可能影響台灣的天氣，10日立即調派孫耀亭、高益海、張維谷、謝孝德等4名隊員，從奧萬大森林遊樂區徒步入山救援，搜救隊員連趕2天的路程，11日下午於南溪的第1與第2獵寮之間與3人接觸。

由於先前連續降雨，南溪的溪水仍十分湍急，在搜救隊員協助下，張生與2名隊員驚險涉過多道急流，抵達南溪溪床，昨天天氣狀況許可，再由空勤直升機吊掛將傷者送醫救治，順利完成救援任務。

林務局南投林管處表示，雖然氣象預報山竹颱風的路徑南修，能高越嶺道本週正常開放，但山區天候瞬息萬變，還是提醒山友注意天氣及步道狀況，以策安全。

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