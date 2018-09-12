精障男疑母包水餃要毒殺他 竟打死母親

2018-09-12 15:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市東港路患有思覺失調症的古姓男子，疑因認為84歲陳姓老母包韭菜水餃，是要毒殺他，於9日在臥室內，動手痛毆老母頭部，昨（11日）晚陳母全身發黑倒臥在臥室床上，古男請來葬儀社處理，但因無死亡證明，陳母身上有明顯外傷，葬儀社遂報警，古訊後坦承犯案，全案依殺人罪嫌送辦。

宜蘭市患有思覺失調的57歲古姓男子，疑似於9日，因懷疑母親包味道難聞的韭菜水餃給他吃，是要毒殺他，竟在母親房內，出手痛毆84歲老母頭部，隨即離開房間，昨晚8點半，他回到房內，發現老母倒臥床上，全身發黑，已經明顯死亡，遂請來葬儀社處理。

葬儀社到場後，因古男無死亡證明，還發現陳母頭部有明顯外傷，遂向報案處理，警方到場後，覺得死者死因怪異，遂詢問古男，他才坦承有動手毆打老母，警方遂將人帶回偵訊，檢察官也於今下午2點半，到員山福園初驗，解剖時間另訂。

古男有思覺失調症，長期服藥控制情緒，據了解，近期古吃藥吃到覺得很厭煩不太想吃，前陣子不願意去拿藥，鄰居2、3天前曾見死者急忙出門幫兒子拿藥，但再來就沒看到死者出現。

據鄰居指出，古男是陳母的二兒子，大兒子因罹癌已過世，因10多年前兇嫌就曾發生持刀殺母，小兒子見狀奪刀也被砍傷，之後才搬出去住，10多年前案發後兇嫌曾被送往南投草屯療養，但經濟壓力龐大，陳母才把他接回同住，沒想到竟會動手將老母親打死。

古男於偵訊時，坦承犯案，附近鄰居因知道古男的狀況，平常也不會與陳母與古來往，這幾天也都未聽見古男家中有爭吵異狀，全案警方依殺人罪嫌送辦，陳母是不是因古男的毆打行為致死，仍待後續法醫解剖釐清。

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