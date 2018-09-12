桃園矽卡大火 被燒死越南移工父兄跨海出庭：只求一個真相

阮文廌的父親阮輝儃（右二）、哥哥阮文忠（右一）呼籲檢方加快調查腳步。（記者周敏鴻攝）

2018-09-12 12:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年12月14日桃園市蘆竹區矽卡公司大火，6名越南籍移工不幸往生，其中1名死者阮文廌的父親阮輝儃、哥哥阮文忠跨海來台出庭作證，他們說，阮文廌合法來台工作，卻因公司違法而被燒死，他們只希望知道真相，希望桃園地檢署盡速究責，公布矽卡公司的犯行。

阮文忠原來也是在台灣工作的移工，以家屬身分控告矽卡公司業務過失致死罪嫌後，因阮輝儃不願他繼續留在台灣工作，5月間已返回越南，因他是原告，加上他曾前往阮文廌的宿舍，熟知宿舍的格局與狀況，檢方今天傳喚他到庭說明。

阮輝儃陪同阮文忠上午出庭前，由工傷協會、越南外勞配偶辦公室成員們，在桃園地檢署前拉起白布條「桃檢盡速究責，公布矽卡犯行」，呼籲檢方加速調查腳步，阮輝儃說，希望台灣政府能落實廠住分離的制度，別再發生外籍移工因火災慘死的悲劇。

阮文忠也說，希望檢方徹底調查矽卡公司的罪責，還給家屬一個真相。

律師張譽尹強調，已聲請函調火場鑑定報告、矽卡公司的生活照顧計畫書等文書資料，希望檢方能進一步釐清火災是否屬於職災等問題，查出真相，並對業者的違法行為加重求刑，別讓外界以為台灣只是要外籍移工的勞動力，而不把他們當人看。