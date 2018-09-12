歸仁雙屍案大翻案？檢方為喊冤凶嫌聲請再審

死刑定讞的囚犯謝志宏運用紙塑創作，捏塑出觀世音菩薩神像、維妙維肖。（資料照）

2018-09-12 11:40

〔記者王俊忠／台南報導〕發生於2000年6月間的台南市歸仁區1男1女雙屍命案，最高法院原判決2名凶嫌郭俊偉、謝志宏死刑定讞，後來傳出謝志宏喊冤說沒有殺人的冤獄平反聲浪。台南高分檢與台南地檢署檢察官重新調查、認為謝並無殺人事證，為謝的利益聲請高分院再審，並請法院停押謝志宏。

台南高分檢與南檢表示，台南高分檢檢察官林志峯、南檢主任檢察官吳維仁、黃莉琄就歸仁雙屍命案，詳閱原審卷宗，林志峯更到歸仁分局審閱該案卷宗、會同分局人員重返現場履勘，經綜合新、舊證據判斷，認已產生合理的懷疑，並足以推翻原確定判決認定謝志宏殺人的事實，基於合理、正當的理由，可懷疑原已確認的犯罪事實並不存在，可能影響判決結果或本旨，依刑事訴訟法第420條第1項第6款規定，為受判決人謝志宏的利益聲請再審，並請求高分院准予再審後，以適當的替代方式裁定停止羈押。

檢方表示，再審閱全案後認為謝志宏有在場、但並無殺人動機；殺害1男1女的凶手是郭俊偉。

此案發生在2000年6月23日晚間11時許，郭俊偉與謝志宏2人相約在郭俊偉家喝酒並出去兜風，路上遇到約18歲的陳姓女子，郭俊偉上前搭訕並邀她一起出遊，陳女雖答應，但路途上發生口角。郭俊偉拿出蝴蝶刀要求交往，陳女答應，郭俊偉並將陳女帶回其屋內臥室強制性交，隨後，郭暫時離開，謝志宏也向陳女調戲，但被陳女拒絕。

3人再度騎車外出，陳女要求回家，郭俊偉不耐、持蝴蝶刀殺害陳女；隨後，謝志宏因之前調戲陳女遭拒，心懷不滿，也接手蝴蝶刀刺殺陳女，致陳傷重不治。2人行兇過程剛好被騎腳踏車出門的68歲農民張清木看見，郭、謝兩人發覺，因怕事跡敗露，2人再殺掉張清木滅口。